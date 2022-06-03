Стефанчук попросив у міністра оборони Німеччини підводні човни

Голова парламенту Руслан Стефанчук під час зустрічі із міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів.

Джерело: сайт Верховної Ради

Пряма мова: "Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому".

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Деталі: Також Стефанчук розраховує, що Україна отримає системи IRIS-T "в найкоротші терміни" для захисту українських міст від нальотів росавіації та ракетних обстрілів.

Глава ВР сказав міністру оборони Німеччини, що від швидкості постачання сучасної зброї залежать життя українських захисників і закликав поквапитися із озброєнням та не затягувати поставки.

Пряма мова: "Це питання виживання України як держави, питання захисту мого народу, питання цілісності української держави.

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Кожний день, який проходить із моменту прийняття рішення до його імплементації, забирає в України найкращих синів і дочок. Тому поставки найновітнішої техніки до України - це питання прискорення нашої спільної перемоги

Українці стоятимуть до перемоги, але нам потрібна ваша допомога - швидкі рішення та їх швидка імплементація. Швидкість визначає сьогодні фактор нашої спільної перемоги".

Деталі: За його словами, Україна готова до співпраці з Німеччиною в оборонній сфері наразі і в майбутньому.

Повідомляється, що Ламбрехт висловила захоплення майстерністю українських солдатів, які проходять зараз навчання в Ідар-Оберштайні.

Пряма мова Ламбрехт: "Я була вражена їхньою мужністю, їхнім бажанням навчитися. Я так само дякую за нашу співпрацю. Ми й надалі будемо робити все, щоби підтримувати Україну, і не тільки в цей час, а й довгостроковій перспективі, тому що добре освічена, добре навчена армія — це гарантія безпеки майбутнього, і вашої країни, й інших".