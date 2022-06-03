Україна підготувала санкційний список з 12 тисяч росіян – МЗС

Україна підготувала санкційний список з понад 12 тисяч росіян і працює з партнерами над механізмом визначення пріоритетності застосування санкцій до всіх, хто сприяє агресії Росії проти України.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Україна буде продовжувати добиватися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку.

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Загалом українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців.

Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України".

Що передувало: 3-го червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

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Президент Франції Еммануель Макрон повідомляв також, що пакет передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів.

За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха Кирила, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини.

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