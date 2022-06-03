Україна підготувала санкційний список з 12 тисяч росіян – МЗС

Україна підготувала санкційний список з понад 12 тисяч росіян і працює з партнерами над механізмом визначення пріоритетності застосування санкцій до всіх, хто сприяє агресії Росії проти України.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Україна буде продовжувати добиватися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку.

Загалом українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців.

Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України".

Що передувало: 3-го червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомляв також, що пакет передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів.

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За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха Кирила, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини.

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