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Зеленський озвучив лексикон 100 днів повномасштабної війни

Денис КарловськийП'ятниця, 3 червня 2022, 21:33
володимир зеленський біля офісу президента на банковій 3 червня. фото: скриншот відеозапису звернення

З нагоди 100 днів українського спротиву російській широкомасштабній війні, президент Володимир Зеленський перелічив 100 слів, які набули особливого чи нового значення для українців.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова Зеленського: "Великий народе великої України!

Рівно сто днів тому всі ми прокинулися в іншій реальності. Рівно сто днів тому прокинулися інші ми. Коли українців будить не промінь сонця, а вибухи ракет, які влучають у наші домівки, тоді прокидаються зовсім інші українці.

У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна". 

І протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відображають, що ми пережили. 

Серед цих слів є й нові для нас. І ті, які були забуті ще нашими батьками, але які довелось згадати нам. Добре відомі кожному на планеті. І ті, які всім людям доводиться із жахом запамʼятовувати. Болючі слова. І ті, які справді дають нам надію. Усі – важливі. Усі буде правильно згадати саме сьогодні. Сто днів – сто слів.

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Передусім це два слова: "наші герої". Тобто передусім люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу.

А далі – українські слова: "паляниця", "Збройні Сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і... Звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш спротив, і про наших ворогів.

І слово, яке відображає дещо важливе в нашому характері. Саме в українському характері. "Джавеліни", які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і усмішку, нашу усмішку, коли українці намалювали ще й "святу Джавеліну".

Були й слова, які наш ворог хотів стерти. "Волноваха" і "Салтівка", "Попасна" і "Сєвєродонецьк". Це слова, які ми обовʼязково напишемо знову. Але по-нашому. Так само, як "Буча". І як "Маріуполь". І ми напишемо їх обов'язково поруч зі словом "трибунал".

Деталі: Президент згадав про слова, які набули цілком нового значення, як-то "Патрон", оскільки викликає у свідомості українців образ найвідомішого сапера України.

Також Зеленський підкреслив, що в українській мові позитивного відтінку набули нові слова, як-то "Хаймарс", "Байрактар", "Гарпун", "Жешув", "Старлінк" і "лендліз".

Окрім цього, президент звернув увагу, що в мові з’явилися низка слів з негативним сенсом, які після Перемоги слід стерти, як-то "орки", "Солнцепьоки", "Іскандери" й "Калібри".

Наприкінці щоденного зверення Зеленський озвучив відомі меми, що підтримували дух українців, зокрема напрям руху для російського військового корабля, перший рядок з пісні "Ой, у лузі червона калина…" і звернення до президента "Вова, **аш там всіх".

Теми: Зеленськийвійнамовакультура
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