Повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні
П'ятниця, 3 червня 2022, 22:45
У п’ятницю ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua, Суспільне
Деталі: Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім Херсонщини, більша частина якої окупована російськими військами, та окупованого Криму.
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Повітряна тривога свідчить про небезпеку ракетних ударів. Влада рекомендує на цей час перейти в укриття.
Як повідомляє Суспільне, жителі північних районів Харкова та Дергачів повідомляють про звуки вибухів.