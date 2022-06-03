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Повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 3 червня 2022, 22:45
Повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні
alerts.in.ua

У п’ятницю ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, Суспільне

 

Деталі: Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім Херсонщини, більша частина якої окупована російськими військами, та окупованого Криму.

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Повітряна тривога свідчить про небезпеку ракетних ударів. Влада рекомендує на цей час перейти в укриття.

Як повідомляє Суспільне, жителі північних районів Харкова та Дергачів повідомляють про звуки вибухів.

Теми: війна
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