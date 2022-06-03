Із Київського водосховища дістали ворожий гелікоптер
П'ятниця, 3 червня 2022, 23:15
Із Київського водосховища дістали ворожий гелікоптер, збитий, імовірно, ще 24 лютого.
Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook
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Дослівно: "Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього лишилось після чудової роботи Збройних сил України.
За попередніми даними, російську "пташку" підбили в перший день війни (повномасштабної – ред.). Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться".
Деталі: Нєбитов повідомив, що поліція Київщини проводить огляд місця події.
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