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Із Київського водосховища дістали ворожий гелікоптер

Катерина ТищенкоП'ятниця, 3 червня 2022, 23:15
Із Київського водосховища дістали ворожий гелікоптер
фото поліції

Із Київського водосховища дістали ворожий гелікоптер, збитий, імовірно, ще 24 лютого.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

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Дослівно: "Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього лишилось після чудової роботи Збройних сил України.

За попередніми даними, російську "пташку" підбили в перший день війни (повномасштабної – ред.). Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться".

Деталі: Нєбитов повідомив, що поліція Київщини проводить огляд місця події.

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фото поліції

Теми: Київська областьполіціявійна
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