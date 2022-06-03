Швейцарія не дозволила Данії та Німеччині поставити Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"

Уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва.

Про це йдеться у заяві уряду, пише "Європейська правда"

Запит Німеччини стосувався 12 400 одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок "Gepard" і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.

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Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві.

Про те, що швейцарський уряд відмовив Данії ЗМІ повідомляли раніше цього тижня, але офіційного підтвердження не було.

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Нагадаємо, Швейцарія дозволила Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими назад оборонній групі Rheinmetall.