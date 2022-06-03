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Швейцарія не дозволила Данії та Німеччині поставити Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 23:24

Уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва.

Про це йдеться у заяві уряду, пише "Європейська правда"

Запит Німеччини стосувався 12 400 одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок "Gepard" і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.

Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві.

Про те, що швейцарський уряд відмовив Данії ЗМІ повідомляли раніше цього тижня, але офіційного підтвердження не було.

Нагадаємо, Швейцарія дозволила Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими назад оборонній групі Rheinmetall.

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Теми: ШвейцаріяДаніяНімеччина
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