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Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 00:10
Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У п’ятницю українські військові знищили понад 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога, авіаційну ракету, три БпЛА окупантів, а також укріплені позиції та живу силу противника.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Із 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення росії на територію України, штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах.

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Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти".

Деталі: 3-го червня ударною авіацією Повітряних сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника.

Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів.

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Теми: Збройні силиавіавійна
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