Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога

У п’ятницю українські військові знищили понад 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога, авіаційну ракету, три БпЛА окупантів, а також укріплені позиції та живу силу противника.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Із 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення росії на територію України, штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах.

Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти".

Деталі: 3-го червня ударною авіацією Повітряних сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника.

Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів.