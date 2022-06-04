Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає поїздки до Києва найближчим часом.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Макрон говорив про президента РФ Владіміра Путіна, який "вчинив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", і в цьому контексті згадав про свій можливий візит до Києва.

Реклама:

Після цього журналісти нагадали, що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.

"Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові", - сказав Макрон.

Він також сказав, що французька армія отримає нові самохідні артилерійські установки Caesar замість тих, що були відправлені для української армії.

ВІДЕО ДНЯ

"Я просив наших промисловців прискорити виробництво озброєнь, йдеться не лише про поповнення наших запасів, а й про зміцнення нашої незалежності", – зазначив Макрон.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю зустрічалась в Парижі з Макроном для обговорення подальшої підтримки України.