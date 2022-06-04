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Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 00:17
Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом
ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає поїздки до Києва найближчим часом.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Макрон говорив про президента РФ Владіміра Путіна, який "вчинив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", і в цьому контексті згадав про свій можливий візит до Києва.

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Після цього журналісти нагадали, що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.

"Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові", - сказав Макрон.

Він також сказав, що французька армія отримає нові самохідні артилерійські установки Caesar замість тих, що були відправлені для української армії.

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"Я просив наших промисловців прискорити виробництво озброєнь, йдеться не лише про поповнення наших запасів, а й про зміцнення нашої незалежності", – зазначив Макрон.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю зустрічалась в Парижі з Макроном для обговорення подальшої підтримки України.

Теми: МакронУкраїнаФранція
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