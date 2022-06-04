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ППО збила 4 крилатих ракети, запущених з російського підводного човна – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 00:48
ілюстративне фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

Протиповітряна оборона України у п’ятницю збила крилату ракету над морем на Одещині та ще 3 крилатих ракети – над Миколаївщиною.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК".

Деталі: Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет з кримського напрямку.

Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети українські підрозділи влучно збили над Миколаївщиною.

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Теми: війнаЧорне морефлотРосія
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