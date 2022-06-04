Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО збила 4 крилатих ракети, запущених з російського підводного човна – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 00:48
ППО збила 4 крилатих ракети, запущених з російського підводного човна – ОК Південь
ілюстративне фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

Протиповітряна оборона України у п’ятницю збила крилату ракету над морем на Одещині та ще 3 крилатих ракети – над Миколаївщиною.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК".

Реклама:

Деталі: Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет з кримського напрямку.

Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети українські підрозділи влучно збили над Миколаївщиною.

Теми: війнаЧорне морефлотРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Сили оборони знищили ще 470 окупантів і 23 танки ворога
Авіація завдала 14 ударів по районах скупчення ворога – зведення
Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: