ППО збила 4 крилатих ракети, запущених з російського підводного човна – ОК "Південь"

Протиповітряна оборона України у п’ятницю збила крилату ракету над морем на Одещині та ще 3 крилатих ракети – над Миколаївщиною.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК".

Деталі: Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет з кримського напрямку.

Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети українські підрозділи влучно збили над Миколаївщиною.