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Налякана окупаційна влада на Херсонщині підтягнула "Піони" – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 02:48
Налякана окупаційна влада на Херсонщині підтягнула Піони – ОК Південь
ілюстративне фото ru.wikipedia

У Херсонській області влада окупантів боїться опору місцевих жителів, через це загарбники підтягнули 4 самохідних гармати великої потужності типу "Піон".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.

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Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються листівки.

Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, у бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя.

Тож в район Херсону підтягнули і до 4 самохідних гармати великої потужності типу "Піон".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок та інтернет українських мобільних операторів.

Також мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській і Нововоронцовській територіальних громадах.

Теми: Херсонська областьвійна
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