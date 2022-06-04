Налякана окупаційна влада на Херсонщині підтягнула "Піони" – ОК "Південь"

У Херсонській області влада окупантів боїться опору місцевих жителів, через це загарбники підтягнули 4 самохідних гармати великої потужності типу "Піон".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.

Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються листівки.

Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, у бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя.

Тож в район Херсону підтягнули і до 4 самохідних гармати великої потужності типу "Піон".

Деталі: У деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок та інтернет українських мобільних операторів.

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Також мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській і Нововоронцовській територіальних громадах.