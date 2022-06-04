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Південь: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і 19 загарбників

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 03:11
Південь: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і 19 загарбників
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові знищили склад боєприпасів, 19 загарбників, гаубицю і самохідні гармати ворога.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Не маючи успіху в просуванні по суші, ворог наніс повітряний удар парою гелікоптерів Ка-52 по наших позиціях. Втрат немає".

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Деталі: Українські Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Авіацією ЗСУ нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського і Давидова Броду.

Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 загарбників, гаубицю "Мста-Б", 3 самохідних гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється.

Теми: війнаЗбройні сили
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