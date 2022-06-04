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Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 04:08
будинок на Луганщині після обстрілів росіян, фото: ОВА

Інститут вивчення війни з посиланням на Міноборони Британії заявляє, що Росія може встановити "контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів".

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На 100-й день війни Міністерство оборони Великобританії заявило, що російські війська, ймовірно, встановлять контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів, зазнавши значних втрат.

Британське відомство також зазначило, що російські сили на всіх інших напрямках перейшли до оборонних операцій, щоб зосередитися на захопленні Сєвєродонецька, і додало, що Росії без поповнення живої сили та техніки не вдасться просунутися за межі Луганської області.

ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомляє, що майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.

У публікації йдеться і про те, що російська армія не має належного медичного забезпечення. Сказано і про те, що російські медики проводять надмірну кількість ампутацій кінцівок через відсутність медичного обладнання в Міноборони Росії.

Власне, це сприяє деморалізації та збільшенню відмов російських військовослужбовців повертатися на передові позиції.

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Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма та на захід від Лимана, але навряд чи зможуть здійснити значне просування до Слов’янська.
  • Окупанти досягли незначних успіхів у східній частині Сєвєродонецька, але українські сили продовжують локалізовані контратаки в Сєвєродонецьку та його околицях.
  • Загарбники не намагалися штурмувати Авдіївку.
  • Російські війська не змогли повернути втрачені позиції на північному сході Херсонської області і продовжили захищати раніше зайняті позиції.
  • Російська окупаційна влада почала видавати російські паспорти в Херсоні та Мелітополі, хоча вони продовжують стикатися із суспільним спротивом і партизанськими проукраїнськими діями.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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