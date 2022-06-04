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Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 04:08
Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти
будинок на Луганщині після обстрілів росіян, фото: ОВА

Інститут вивчення війни з посиланням на Міноборони Британії заявляє, що Росія може встановити "контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів".

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На 100-й день війни Міністерство оборони Великобританії заявило, що російські війська, ймовірно, встановлять контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів, зазнавши значних втрат.

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Британське відомство також зазначило, що російські сили на всіх інших напрямках перейшли до оборонних операцій, щоб зосередитися на захопленні Сєвєродонецька, і додало, що Росії без поповнення живої сили та техніки не вдасться просунутися за межі Луганської області.

ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомляє, що майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.

У публікації йдеться і про те, що російська армія не має належного медичного забезпечення. Сказано і про те, що російські медики проводять надмірну кількість ампутацій кінцівок через відсутність медичного обладнання в Міноборони Росії.

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Власне, це сприяє деморалізації та збільшенню відмов російських військовослужбовців повертатися на передові позиції.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма та на захід від Лимана, але навряд чи зможуть здійснити значне просування до Слов’янська.
  • Окупанти досягли незначних успіхів у східній частині Сєвєродонецька, але українські сили продовжують локалізовані контратаки в Сєвєродонецьку та його околицях.
  • Загарбники не намагалися штурмувати Авдіївку.
  • Російські війська не змогли повернути втрачені позиції на північному сході Херсонської області і продовжили захищати раніше зайняті позиції.
  • Російська окупаційна влада почала видавати російські паспорти в Херсоні та Мелітополі, хоча вони продовжують стикатися із суспільним спротивом і партизанськими проукраїнськими діями.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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