Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти

Інститут вивчення війни з посиланням на Міноборони Британії заявляє, що Росія може встановити "контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів".

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На 100-й день війни Міністерство оборони Великобританії заявило, що російські війська, ймовірно, встановлять контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів, зазнавши значних втрат.

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Британське відомство також зазначило, що російські сили на всіх інших напрямках перейшли до оборонних операцій, щоб зосередитися на захопленні Сєвєродонецька, і додало, що Росії без поповнення живої сили та техніки не вдасться просунутися за межі Луганської області.

ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомляє, що майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.

У публікації йдеться і про те, що російська армія не має належного медичного забезпечення. Сказано і про те, що російські медики проводять надмірну кількість ампутацій кінцівок через відсутність медичного обладнання в Міноборони Росії.

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Власне, це сприяє деморалізації та збільшенню відмов російських військовослужбовців повертатися на передові позиції.

Ключові висновки експертів ISW: