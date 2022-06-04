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Генсек ООН про війну в Україні: "конфлікт" активізує "тривимірну глобальну кризу"

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 05:36
Гутерреш, фото: peacekeeping.un.org

Генсек ООН заявив, що війна в Україні створює "тривимірну глобальну кризу", проте продовжив називати війну конфліктом.

Джерело: заява генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з приводу 100 днів розпочатою Путіним війни в Україні

Пряма мова: "Конфлікт вже забрав тисячі життів, спричинив невимовні руйнування, перемістив мільйони людей, призвів до неприпустимих порушень прав людини та активізує тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну та фінансову – яка б'є по найбільш уразливих країнах та економіці".

"…я знову закликаю негайно припинити насильство, забезпечити безперешкодний гуманітарний коридор до всіх тих, хто цього потребує, безпечну евакуацію мирних жителів, які потрапили в пастку в районах бойових дій, а також терміновий захист цивільного населення та дотримання прав людини в відповідно до міжнародних норм".

Деталі: Гутерреш запевнив, що ООН з перших днів "підтримувала народ України в подоланні гуманітарних наслідків конфлікту".

Генсек додав, що "вирішення цього конфлікту потребує переговорів та діалогу" і що ООН "готова підтримати всі такі зусилля".

Теми: ООНвійна
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