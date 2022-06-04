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З назви театру в Одесі заберуть слово "російський"

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 06:14
З назви театру в Одесі заберуть слово російський
фото: wikipedia

Депутати Одеської облради підтримали рішення про вилучення слова "російський" з назви "Одеській обласний академічний російський драматичний театр".

Джерело: Одеська облрада

Дослівно: "… депутати підтримали проєкт рішення про зміну назви комунального підприємства "Одеській обласний академічний російський драматичний театр".

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У зв’язку з воєнною агресією РФ працівники театру виступили з ініціативою позбутися слова "російський" у назві".

Теми: Одесакультура
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