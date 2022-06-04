На Запоріжжі окупанти обстріляли Гуляйполе з РСЗВ

У Запорізькій області російські загарбники обстрілюють цивільні інфраструктури, зокрема відкрили вогонь з РСЗВ по місту Гуляйполе.

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Деталі: Ворог завдав авіаційного удару в районі Кам’янське. Українські захисники відповідали вогневими ударами.

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Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Крім того, загарбники здійснили обстріл з РСЗВ по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах Гуляйполі, а також з артилерії – сіл Преображенка та Успенівка.

Внаслідок російських артилерійських ударів було пошкоджено близько одинадцяти будинків та два магазини.

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Також ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів: Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки та Чарівне.

На тимчасово зайнятих противником територіях росіяни продовжують займатися мародерством.

У м. Бердянськ з території нафтобази окупанти вкрали автомобіль "ГАЗ", а в с. Богатир, Мелітопольського району та Пологах - "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" та вантажівку "МАЗ".

У Мелітополі загарбники викрали сільськогосподарську техніку – 6 ґрунтообробних комбінованих агрегатів Carier.

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції.

Протягом минулої доби ЗСУ знищили: 20 осіб особового складу противника (14 – поранили); 1 танк; одну бойову броньовану машину; 17 одиниць автомобільної техніки.

Також знищено один спостережний пункт росіян, горіли два ворожих склади боєприпасів та вантажний автомобіль з боєкомплектом у Пологах.