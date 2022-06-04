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На Заході проводять регулярні зустрічі для розробки умов припинення вогню в Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 08:33

США та їх союзники знову роблять наголос на необхідності врегулювання шляхом переговорів для припинення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб обговорити потенційні рамки для припинення вогню та війни шляхом переговорів.

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За даними джерел, серед тем був план з чотирьох пунктів, запропонований Італією наприкінці минулого місяця.

Ця схема передбачає зобов’язання України до нейтралітету щодо НАТО в обмін на певні гарантії безпеки та переговори між Україною та Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу.

Україна не бере безпосередньої участі в цих дискусіях, незважаючи на зобов’язання США про "нічого щодо України без України".

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Американські та українські офіційні особи заявляють, що США не тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на певний план чи щоб сіла за стіл переговорів з росіянами.

Американські та західні чиновники кажуть CNN, що зростає занепокоєння, що якщо росіяни та українці не повернуться до столу переговорів й не досягнуть угоди, війна затягнеться – потенційно на роки.

Неясно, чи перетворяться ці дискусії на справжні переговори про врегулювання. Адміністрація Байдена все ще не бачить реальної перспективи для будь-яких дипломатичних проривів чи припинення вогню найближчим часом, і двоє чиновників НАТО заявили, що альянс не бачить бажання вести переговори з української сторони – частково тому, що жорстока кампанія бомбардувань Росії та численні порушення прав людини знищили громадську підтримку будь-яких поступок Росії.

За словами чиновників, Москва також мало зацікавлена в серйозних переговорах. Зараз Україна зосереджена на забезпеченні військової переваги на сході та півдні, щоб поставити себе на вищу позицію на переговорах, зазначають джерела.

"Ми можемо запропонувати будь-які плани, але навряд чи Київ піде на щось, що передбачає поступки територією на даний момент", – сказав один з чиновників.

Теми: війнаСШАЄС
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