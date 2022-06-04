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На Заході проводять регулярні зустрічі для розробки умов припинення вогню в Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 08:33

США та їх союзники знову роблять наголос на необхідності врегулювання шляхом переговорів для припинення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб обговорити потенційні рамки для припинення вогню та війни шляхом переговорів.

За даними джерел, серед тем був план з чотирьох пунктів, запропонований Італією наприкінці минулого місяця.

Ця схема передбачає зобов’язання України до нейтралітету щодо НАТО в обмін на певні гарантії безпеки та переговори між Україною та Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу.

Україна не бере безпосередньої участі в цих дискусіях, незважаючи на зобов’язання США про "нічого щодо України без України".

Американські та українські офіційні особи заявляють, що США не тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на певний план чи щоб сіла за стіл переговорів з росіянами.

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Американські та західні чиновники кажуть CNN, що зростає занепокоєння, що якщо росіяни та українці не повернуться до столу переговорів й не досягнуть угоди, війна затягнеться – потенційно на роки.

Неясно, чи перетворяться ці дискусії на справжні переговори про врегулювання. Адміністрація Байдена все ще не бачить реальної перспективи для будь-яких дипломатичних проривів чи припинення вогню найближчим часом, і двоє чиновників НАТО заявили, що альянс не бачить бажання вести переговори з української сторони – частково тому, що жорстока кампанія бомбардувань Росії та численні порушення прав людини знищили громадську підтримку будь-яких поступок Росії.

За словами чиновників, Москва також мало зацікавлена в серйозних переговорах. Зараз Україна зосереджена на забезпеченні військової переваги на сході та півдні, щоб поставити себе на вищу позицію на переговорах, зазначають джерела.

"Ми можемо запропонувати будь-які плани, але навряд чи Київ піде на щось, що передбачає поступки територією на даний момент", – сказав один з чиновників.

Теми: війнаСШАЄС
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