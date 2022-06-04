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Регіони: росіяни обстрілювали Миколаїв, Харківщину, Луганщину та Донеччину

Роман ПетренкоСубота, 4 червня 2022, 09:22

Ворог протягом 3 червня обстрілював декілька областей, тривають бої у Сєвєродонецьку.

Джерело: звіти глав ОДА

Деталі: Станом на 8:00 3 червня:

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.

Одещина: сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі.

Ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.

Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Попередньо відомо про двох постраждалих.

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Харківщина: по місту Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.

Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі.

Загалом за добу по області 8 поранених у Балаклії, серед них 11-річна дівчинка. 1 особа загинула.

Луганщина: штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.

По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.

Донеччина: обстріли по всій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, смт Нью-Йорк, с. Василівка, с. Маяки.

Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У". Пошкоджено 12 об'єктів - житлових будинків та промислових будівель. Протягом доби поранено 3 цивільних.

Миколаївщина: зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській ТГ, з села Трудолюбівка люди виїхали.

Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів. В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою. Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.

Теми: війнаРосія
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