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Зеленський закликав американські міста розірвати стосунки з Росією

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 10:03
Зеленський закликав американські міста розірвати стосунки з Росією
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав американські міста розірвати побратимства з російськими містами, щоб Росія не могла користуватися будь-якими зв’язками з вільним світом.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення до учасників 90-ї щорічної Конференції мерів США   

Пряма мова Зеленського: "Ми – українці та американці – однаково розуміємо небезпеку тиранії. Світ бачив різні тиранії…І всі їх об'єднує те, що вони зневажають права й свободи звичайних людей. Тирани не визнають прав і свобод місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди в містах, які обирають усе ж таки свободу, ставлять крапку в історії тиранів.

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І щоб поставити таку крапку, потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками з вільним світом. Будь-якими зв'язками".

Деталі: Зеленський нагадав, що досі десятки американських міст зберігають так зване побратимство з містами Росії. Зокрема, Чикаго з Москвою, Джексонвілл з Мурманськом, Сан-Дієго з Владивостоком. За його словами ці зв’язки США не дають нічого, але Росії вони дають змогу говорити, що вона, навіть після початку великої війни, не ізольована.

Президент нагадав, що Росія жорстоко знищує цілі міста в Україні – за 100 днів війни окупанти випустили по мирних населених пунктах майже 2,5 тисячі різних ракет.

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Зеленський зазначив, що одні з найбільш смертоносних російських ракет розроблені й виготовляються в Єкатеринбурзі, який досі є побратимом міста Сан-Хосе.

А однією з російських бригад, яка чинила звірства у Бучі, була бригада з Хабаровського краю Росії. Його столиця – місто Хабаровськ – досі є побратимом американського Портленда.  

Зеленський висловив упевненість, що Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє.  

"Закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв’язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став убивцями, називати вас своїми побратимами.

Допомагайте Україні. Допомагайте ще більше. Беріть участь у відбудові наших міст, наших громад, які звільнені від окупантів", – підсумував Зеленський.

Теми: УкраїнавійнаЗеленськийСША
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