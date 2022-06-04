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Зеленський закликав долучатися до United24, щоб відбудувати Україну

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 10:54
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський виступив на презентації платформи United24 у Вашингтоні і закликав благодійників допомогти відбудувати Україну, яка постраждала від російської агресії.

Джерело: Зеленський під час відеопрезентації United24

Пряма мова Зеленського: "Російська армія дуже жорстока. Вона намагається не лише вбити якнайбільше людей, а й зруйнувати всю інфраструктуру, необхідну для життя.

Мости й дороги, будинки та лікарні, школи й підприємства. Випалені міста, цілеспрямовано знищені ракетами університети й пологові будинки. Руїни – це те, що залишається після російських військових".

Деталі: Президент підкреслив, що українцям потрібно кудись повертатися "вже зараз, уже сьогодні", тому він ініціював створення спеціальної платформи – United24 зі збору пожертв на підтримку України.

За словами Зеленського, благодійники самі можуть обрати, куди підуть їхні кошти – на відбудову моста в Ірпені, фото якого облетіло весь світ, на купівлю медичного обладнання чи інші цілі, а їхні "імена назавжди залишаться в історії України, історії захисту свободи і демократії".

Для довідки: United24 – це фандрейзингова платформа, завдання якої – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України.

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United24 збирає гроші на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України.

Кошти надходять на рахунки Нацбанку.

Станом на 4 червня через платформу було зібрано $ 51 330 630.

Витрачено з 5 травня по 3 червня на оборону та розмінування $ 37 532 174, на гуманітарну та медичну допомогу – $ 906 856. Поточний баланс United24 – $ 3 714 597.

Теми: ЗеленськийУкраїнавійнагроші
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