Маріуполь: окупанти вже не забирають тіла з-під завалів, а руйнують будинки і вивозять на смітник

руйнування в Маріуполі. фото з ТГ Андрющенка

Російські окупанти почали зносити зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі, не розбираючи завалів та не вилучаючи тіла загиблих.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: За даними Андрющенка, після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, 3 червня окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів.

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Перші будинки на проспекті Єдності 56-60 за посиленою охороною з залученням "волонтерів" знесено.

Росіяни нищать докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розтрощених будинках, наголошує радник мера.

Пряма мова: "Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в з’вязку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттезвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні.

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Нелюдське поводження навіть з загиблими набрало нечуваних обертів".