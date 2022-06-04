Росіяни, які звернулися за візами Мексики, отримали відмову українською мовою

Росіяни, які намагаються оформити електронну візу для в'їзду до Мексики на сайті посольства, отримують відмову українською мовою.

Джерело: пропагандистське російське видання РИА "Новости"

Деталі: Для оформлення електронного дозволу необхідно заповнити на сайті посольства анкету з особистими даними, включно з громадянством, вказати дати відвідування Мексики.

Тепер якщо вказати громадянство "Росія", то після заповнення анкети на екрані з'являється текст українською мовою, в якій йдеться, що запит "не оброблено".

Кореспондент "рупора" Кремля сам переконався у цьому.

Вказано, що коментаря мексиканського посольства або МЗС російське ЗМІ поки не має.