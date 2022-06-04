Росія вже втратила понад 31 тисячу солдатів в Україні

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 101 день протистояння захисники знищили 31 050 окупантів, 1376 танків та 122 крилатих ракети.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 31 050 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 376 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13) од,

артилерійських систем – 680 (+5) од,

РСЗВ – 207 (+0) од,

засобів ППО – 95 (+0) од,

літаків – 210 (+0) од,

гелікоптерів – 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5) од,

крилатих ракет – 122 (+1) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8) од,

спеціальної техніки – 52 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.