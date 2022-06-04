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Росія вже втратила понад 31 тисячу солдатів в Україні

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 12:04
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 101 день протистояння захисники знищили 31 050 окупантів, 1376 танків та 122 крилатих ракети.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31 050 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 376 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13) од,
  • артилерійських систем – 680 (+5) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засобів ППО – 95 (+0) од,
  • літаків – 210 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5) од,
  • крилатих ракет – 122 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 52 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.  

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Теми: Росіявійна
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