Росія вже втратила понад 31 тисячу солдатів в Україні
Субота, 4 червня 2022, 12:04
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 101 день протистояння захисники знищили 31 050 окупантів, 1376 танків та 122 крилатих ракети.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 31 050 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 376 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13) од,
- артилерійських систем – 680 (+5) од,
- РСЗВ – 207 (+0) од,
- засобів ППО – 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5) од,
- крилатих ракет – 122 (+1) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8) од,
- спеціальної техніки – 52 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.