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Військові до останнього сподівались, що РФ піде в наступ тільки через Донбас - бригадний генерал

Валентина РоманенкоСубота, 4 червня 2022, 12:16
Дмитро Красильников. фото "Новинарні"

За словами командира оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитра Красильникова, військові до останнього сподівалися, що Росія розпочне свої активні бойові дії з тимчасово окупованої території Донбасу. Сили ООС були готові до нападу ворога.

Джерело: бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ", якого цитує пресцентр Генштабу

Пряма мова: "Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської і Донецької областей. Знову ж таки – маскуючись під підрозділи незаконних збройних формувань "Л/ДНР" основною частиною прикомандированих, добровольців, найманців, і трошки розбавляючи регулярними своїми військами можливо при підтримці РСЗВ дальньої дії та авіації. Можливо.

До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого.

Деталі: Красильников запевняє, що перехід до активних бойових дій не був для ОТУ "Північ" несподіваним.

Військові, за його словами, "перебували в тонусі", частини і підрозділи перебували на бойових позиціях, артилерія була в районах очікування.

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Пряма мова: "Тобто перший удар, який прийшовся по районах відведення виявився невдалим для противника і ми зберегли  основну нашу бойову могутність… і це дозволило нам завдати в ході подальших дій серйозних втрат противнику".

Теми: війна
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