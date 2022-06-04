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СБУ назвала "гауляйтера" Чорнобаївської громади, якому оголошено підозру

Валентина РоманенкоСубота, 4 червня 2022, 12:48
СБУ назвала гауляйтера Чорнобаївської громади, якому оголошено підозру
фото джерел УП

За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської громади.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Його звати Юрій Турульов, і він – колишній керівник місцевої автостанції.

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Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади та обійняв посаду т.зв. "голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області".

"Гауляйтер" не просто є прихильником "русского мира", але й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих мешканців громади та незаконно розпоряджається комунальним майном".

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Деталі: За словами речника СБУ наразі гауляйтеру оголошено про підозру в колабораційній діяльності.

Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: колабораціяСБУвійна
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