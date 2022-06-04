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Макрон попросив не принижувати Росію

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 13:26

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.

Про це він сказав в інтерв'ю регіональним газетам, опублікованому в суботу, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Reuters.

Макрон намагався підтримувати діалог з президентом Росії Владіміром Путіним після вторгнення РФ в Україну в лютому. Його позицію неодноразово критикували деякі країни в Європі, оскільки вони розглядають її як підрив зусиль з тиску на Путіна.

"Ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами", - сказав Макрон.

"Я переконаний, що роль Франції – бути посередницькою державою" - додав він.

Макрон регулярно спілкувався з Путіним після вторгнення в рамках зусиль щодо припинення вогню та початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Я думаю, і я йому сказав, що він робить історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", - сказав Макрон.

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Франція підтримує Україну у військовому та фінансовому плані, але з початку війни Макрон не був у Києві, як інші лідери ЄС, чого Україна хотіла від нього. Макрон сказав, що не виключає такої поїздки.

Теми: РосіяМакронсанкціївійна
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