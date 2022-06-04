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Очільника величезного благодійного фонду підозрюють у торгівлі гуманітаркою

"Українська правда"Субота, 4 червня 2022, 13:27
Очільника величезного благодійного фонду підозрюють у торгівлі гуманітаркою

Правоохоронці заявляють, що викрили на Одещині керівника благодійної організації в незаконному використанні гуманітарної допомоги

Джерело: СБУ, поліція та прокуратура Одещини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Силовики кажуть очільник одного з величезних благодійних фондів в Одеській області (за даними джерела УП – фонд "Ассоль" - ред.) організував постачання від міжнародних донорів в Україну касок, бронежилетів, медичного та іншого приладдя нібито для потреб армії через "Центр гуманітарної допомоги".

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З лютого по червень 2022 року, директор центру підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо.

Проте, попри обіцянки благодійникам передавати гуманітарний вантаж за призначенням, усе отримане чоловік продавав, кажуть силовики.

Повідомляється, що правопорушника затримали "на гарячому" під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму майже 500 тисяч гривень.

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В ході невідкладних обшуків транспортних засобів, помешкання, офісного та складського приміщень благодійної організації було вилучено захисні каски, аптечки, розгрузки, бронежилети та іншу гуманітарну допомогу, а також кошти, отримані за її незаконну реалізацію.

 

Вказано, що діяльність "Центру гуманітарної допомоги", через який здійснювався продаж гуманітарної допомоги військового призначення, припинено.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Довідково: За даними з відкритих джерел, одеський "Центр гуманітарної допомоги" БО "Ассоль" очолює Дмитро Антипов.

Він керував гуманітарним центром при Одеській обласній військовій адміністрації. Але після призначення нового голови ОВА Максима Марченка, Антипова з посади зняли.

Теми: гуманітаркаОдеська область
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