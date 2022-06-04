Глава "Корпорації Монстрів" заявила, що СБУ відкрила провадження проти фонду. Спецслужба прокоментувала

Голова одеського благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що СБУ відкрила провадження проти фонду.

Джерело: Ножевнікова у Facebook, пресцентр СБУ у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ножевнікової: "Сто днів війни. Хотіла написати пост про те, скільки було зроблено завдяки всім вам. Викласти відео хлопців із фронту з такими теплими словами на нашу адресу, що ми реально плачемо. Розповісти про те, як фонд росте... Я хотіла викласти цифри про витрачені десятки мільйонів гривень... Але ввечері знову пролунав дзвінок.

На фонд "Корпорація Монстрів" відкрито справу в СБУ. Я почула це ще тижнів два тому і подумала "та ну маячня". А сьогодні отримала інформацію ще з одного джерела".

Деталі: За словами Ножевнікової, це відбувається при тому, що 2 тижні у фонді працює аудит Міністерства оборони на її запрошення. Вона наголосила, що дала доступ до всіх документів – кому і що передавав фонд, і запропонувала цей доступ також ОК "Південь" та ВМС.

За словами Ножевнікової, "також штормлять і хлопців військових – викликаючи на допити, розмови та визначаючи, хто і як працює з волонтерами та фондами".

Вона додала, що фонд працював у регіоні з 10 червня 2014 року до цього дня.

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"Жодного разу ми не дали приводу сумніватися в нашій роботі та в нашій відданості цій країні. Але хтось вирішив інакше… Сумно, і трохи соромно за те, що відбувається… Офіційно запрошую усі зацікавлені служби – двері відчинені. Приходьте. І приводьте хоч все Відділення (с). Готова проходити будь-які перевірки, внутрішні, зустрічні і так далі (навіть вважаю це потрібною справою), але просто так бруднити своє ім'я та ім'я фонду не дам", – підсумувала Ножевнікова.

Українська правда звернулася за коментарем до СБУ.

Оновлено: В Службі безпеки України запевнили УП, що діють виключно в правовому полі, перевіряють інформацію та реагують на сигнали. За словами спецслужби, "організаціям, які не здійснювали протиправну діяльність, немає чого хвилюватися".

Дослівно пресслужба: "СБУ проводить системну боротьбу зі зловживаннями під час розподілу гуманітарної допомоги. Адже в умовах війни, коли наші захисники як ніколи потребують підтримки, будь-які "схеми" мають виявлятися і блокуватися якнайшвидше.

Тому ми реагуємо на кожен отриманий сигнал і перевіряємо інформацію по всій Україні - безвідносно до посад зловмисників та статусу їхніх організацій. Про результати такої роботи СБУ регулярно повідомляє суспільство.

Зважаючи на норми Кримінально-процесуального кодексу, ми не можемо оприлюднювати конкретні прізвища та назви до вироку суду. Але підкреслюємо, що працюємо виключно у правовому полі. Тож в організацій, які не здійснювали протиправну діяльність, немає підстав для хвилювання".