Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
Субота, 4 червня 2022, 17:13
Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".
Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій
Дослівно: "2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією.
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В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160"".
Деталі: Операція проводилася МінТОТ, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.