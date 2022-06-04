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Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 17:13
ілюстративне фото, тіла російських військових, Getty Images

Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією.

В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160"".

Деталі: Операція проводилася МінТОТ, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

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Теми: обмінвійнаРосіяЗапорізька область
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