Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 17:13
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
ілюстративне фото, тіла російських військових, Getty Images

Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією.

Реклама:

В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160"".

Деталі: Операція проводилася МінТОТ, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Теми: обмінвійнаРосіяЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
обмін
У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: