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Кулеба відповів на заклик Макрона "не допустити приниження Росії"

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 17:19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заклик президента Франції Еммануеля Макрона не допускати приниження Росії, щоб спростити подальші переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього. Тому це Росія принижує сама себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити РФ на місце. Це поверне мир і врятує життя", - написав Дмитро Кулеба.

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Як повідомлялося, Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення - хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником. 

Також він сказав у коментарі ЗМІ, що "не виключає" поїздки до Києва найближчим часом.

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Теми: Кулеба ДмитроМакронРосія
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