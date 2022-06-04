Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба відповів на заклик Макрона "не допустити приниження Росії"

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 17:19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заклик президента Франції Еммануеля Макрона не допускати приниження Росії, щоб спростити подальші переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього. Тому це Росія принижує сама себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити РФ на місце. Це поверне мир і врятує життя", - написав Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення - хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником. 

Також він сказав у коментарі ЗМІ, що "не виключає" поїздки до Києва найближчим часом.

Теми: Кулеба ДмитроМакронРосія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни перекидають техніку та озброєння на Бахмутський напрямок

Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку

Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври

ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник

Спікер парламенту Угорщини заявив про "психічні проблеми" Зеленського

Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Україна працює над операцією під егідою ООН та за участі партнерів для експорту зерна - Кулеба
Кулеба про ініціативу Франції щодо нового європейського об’єднання: "почутим задоволений"
Ніщо не вказує на готовність Росії до переговорів – Кулеба
Останні новини
07:33
Австралія заявила, що китайський винищувач перехоплював її спостережний корабель
07:15
Зведення Генштабу: Росіяни перекидають техніку та озброєння на Бахмутський напрямок
07:07
По Краматорську був авіаудар, пошкоджено підприємства
06:50
Біля Швеції стартують масштабні морські навчання НАТО
06:03
оновленоУ Києві прогриміли вибухи
04:40
Російські шпигуни можуть прослуховувати урядовий квартал в Німеччині — німецька міністерка
03:45
оновленоЗМІ: КНДР випустила вісім балістичних ракет
03:00
ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна
02:22
CNN: Першу зустріч Байдена та принца Саудівської Аравії відклали
01:30
Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку
Усі новини...