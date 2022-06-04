Кулеба відповів на заклик Макрона "не допустити приниження Росії"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заклик президента Франції Еммануеля Макрона не допускати приниження Росії, щоб спростити подальші переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього. Тому це Росія принижує сама себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити РФ на місце. Це поверне мир і врятує життя", - написав Дмитро Кулеба.

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Як повідомлялося, Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення - хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником.

Також він сказав у коментарі ЗМІ, що "не виключає" поїздки до Києва найближчим часом.