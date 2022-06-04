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В Україні загинули ще троє іноземних добровольців

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 17:31

Інтернаціональний легіон тероборони, у лавах якого воюють за Україну добровольці з інших країн світу, повідомив про нових загиблих у своїх лавах. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі легіону.

Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії. Про загибель француза - вочевидь, тієї самої особи - ще напередодні повідомило Міністерство закордонних справ Франції.  

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"Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів - Рональда Вогелара, Майкла О’Ніл, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, щоб висловити нашу вдячність за їхню службу та найвищу жертву… Їхня мужність і пам’ять про них завжди надихатимуть нас", - зазначили на сторінці Легіону. 

The Guardian зібрали додаткову інформацію про загиблих добровольців. Так, AFP повідомляли, що громадянин Нідерландів Рональд Вогелар загинув внаслідок артобстрілу і був похований 21 травня у Харкові. 

Про австралійця О’Ніла також повідомляли, що він загинув у травні. 

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Про загиблого француза з’являлася інформація, що він загинув внаслідок артобстрілу на Харківщині; МЗС Франції підтвердило лише факт його загибелі.

За підрахунком грузинських ЗМІ на кінець травня, з початку повномасштабної війни в Україні загинули 11 добровольців з Грузії, які воювали в лавах Інтернаціонального легіону. 

Теми: війнаУкраїнасвіт
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