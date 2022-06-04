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Залужний про гаубиці від Норвегії, які вже на передовій: Зроблені для людей

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 20:54
Залужний про гаубиці від Норвегії, які вже на передовій: Зроблені для людей
Самохідні гаубиці М109А3, фото з Facebook Залужного

Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже використовуються на передовій.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook

Дослівно: "Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога".

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Деталі: Залужний повідомив, що українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3".

Пославшись на слова артилеристів, головнокомандувач ЗСУ назвав ключовою відмінністю цих гармат від радянських зразків "те, що вони зроблені для людей".

 
Самохідні гаубиці М109А3, фото з Facebook Залужного

"Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краям башні кошики для особистих речей", - написав Залужний.

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За його словами, гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км.

"Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - повідомив головнокомандувач.

Дослівно: "Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора".

Теми: Збройні силиНорвегіявійна
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