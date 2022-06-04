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Спікер парламенту Угорщини заявив про "психічні проблеми" Зеленського

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 21:40

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар з інтерв’ю до Дня національної єдності Угорщини наводить 444.hu.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, не тільки звертаючись до офіційного Будапешта, а й канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно - звісно, наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - сказав Ласло Кевер. 

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни та що "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину. 

Нагадаємо, позиція Угорщини щодо нафтового ембарго була однією з ключових причин, чому Євросоюз довго намагався погодити шостий пакет санкцій проти РФ та врешті зробив виняток для трубопровідної нафти. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що це поставить під загрозу енергетичну безпеку та називав новий пакет санкцій проти  "історичною помилкою".Також через позицію Віктора Орбана у санкційний список не потрапив патріарх Кіріл.

Читайте також: "Утисків угорської громади в Україні ніколи не було". Відверта розповідь українського угорця,

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Теми: ЗеленськийУгорщина
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