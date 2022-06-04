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На сході ЗСУ знищили майже пів сотні одиниць техніки РФ, збили гелікоптер

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 22:22
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові у суботу знищили 47 одиниць ворожої техніки, включно з гелікоптером К-52.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили у суботу 5 атак ворога, на трьох локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танка; 4 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 26 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українська наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт.

Втрати ворога складають: особового складу – 60, БТР – 1, ББМ – 1, мінометів – 2, АТТ – 26, паливозаправників – 1, БПЛА – 3.

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У суботу окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство "АЗОТ" та сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, ще 8 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Теми: ДонбасвійнаЗбройні сили
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