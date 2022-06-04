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Росія випустила по Україні вже 2500 ракет – Зеленський

Денис КарловськийСубота, 4 червня 2022, 23:06
фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти випустили по території України вже понад 2500 ракет.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "На ранок сьогоднішнього дня (4 червня – УП) кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже – 2503.

Наші Герої тримають позиції й роблять усе, щоби завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої".

Деталі: Російські загарбники знищують своїми обстрілами соціальні установи, житлові будинки, церкви й релігійні споруди, культуру й мистецтво України. 

Усі факти знищення Росією пам’яток культури є достатньою підставою для виключення її з ООН та ЮНЕСКО. 

Президент підкреслив, що Росія сама себе принижує знищенням міст і людей України, особливо вбивством невинних і беззбройних дітей. Зеленський додав, що війна зупиниться, як тільки одна людина в Москві віддасть такий наказ. 

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Теми: ЗеленськийобстрілРосіявійна
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