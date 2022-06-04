Донеччина: війська РФ за день вбили 6 і поранили 9 цивільних

У суботу внаслідок військових дій РФ у Донецькій області загинули 6 мирних мешканців, 9 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі.

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Ще 9 людей дістали поранення".

Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.