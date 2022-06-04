Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччина: війська РФ за день вбили 6 і поранили 9 цивільних

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 23:45
графіка з Telegram Кириленка

У суботу внаслідок військових дій РФ у Донецькій області загинули 6 мирних мешканців, 9 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі.

Ще 9 людей дістали поранення".

Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни перекидають техніку та озброєння на Бахмутський напрямок

Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку

Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври

ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник

Спікер парламенту Угорщини заявив про "психічні проблеми" Зеленського

Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Усі новини...
Донецька область
Удар по Святогірській лаврі: Зеленський чекає реакції ООН та ЮНЕСКО
Через обстріли РФ палає святиня Святогірської Лаври на Донеччині
Донеччина: росіяни поранили трьох мирних мешканців
Останні новини
07:33
Австралія заявила, що китайський винищувач перехоплював її спостережний корабель
07:15
Зведення Генштабу: Росіяни перекидають техніку та озброєння на Бахмутський напрямок
07:07
По Краматорську був авіаудар, пошкоджено підприємства
06:50
Біля Швеції стартують масштабні морські навчання НАТО
06:03
оновленоУ Києві прогриміли вибухи
04:40
Російські шпигуни можуть прослуховувати урядовий квартал в Німеччині — німецька міністерка
03:45
оновленоЗМІ: КНДР випустила вісім балістичних ракет
03:00
ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна
02:22
CNN: Першу зустріч Байдена та принца Саудівської Аравії відклали
01:30
Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку
Усі новини...