Донеччина: війська РФ за день вбили 6 і поранили 9 цивільних
Субота, 4 червня 2022, 23:45
У суботу внаслідок військових дій РФ у Донецькій області загинули 6 мирних мешканців, 9 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі.
Ще 9 людей дістали поранення".
Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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