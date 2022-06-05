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Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку

Анастасія КалатурНеділя, 5 червня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Президента США Джо Байдена та першу леді Джилл евакуювали з оселі в Рехобот-Біч в Делавері, оскільки невеликий приватний літак помилково увійшов в повітряний простір біля їхнього будинку.

Джерело: AP з посиланням на заяву Білого дому

Деталі:  Зазначається, що Байдену або його сім'ї не загрожує небезпека, і запобіжні заходи вжито.

Після оцінки ситуації Байден та його дружина повернулися до свого будинку.

Секретна  служба повідомила, що візьме інтерв'ю у пілота, який, згідно з попереднім розслідуванням, не був на належному радіоканалі і не дотримувався   вказівок щодо польоту.

Федеральне авіаційне управління опублікувало обмеження на польоти на початку цього тижня перед візитом Байдена до пляжного містечка. Обмеження включають безполітну зону радіусом 10 миль (16 км). Це є стандартною практикою для президентських поїздок за межі Вашингтона.

Федеральні правила вимагають, щоб пілоти перед зльотом перевіряли обмеження на польоти за маршрутом. Проте випадкові порушення повітряного простору, особливо навколо тимчасових зон обмеженого доступу, трапляються часто.

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Теми: БайденСША
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