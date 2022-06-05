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CNN: Першу зустріч Байдена та принца Саудівської Аравії відклали

Анастасія КалатурНеділя, 5 червня 2022, 02:22
CNN: Першу зустріч Байдена та принца Саудівської Аравії відклали
ФОТО: GETTY

Зустріч між президентом США Джо Байденом та фактичним правителем Саудівської Аравії, спадковим принцем Мохаммедом бін Салманом, має відбутися в липні.

Джерело: CNN

Деталі: Особиста зустріч із принцом стане першою, коли Байден безпосередньо взаємодіє з фактичним лідером Саудівської Аравії з моменту вступу на посаду. Байден досі вважав за краще говорити безпосередньо з королем Салманом, батьком принца.

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Зустріч стане кульмінацією багатомісячної дипломатичної роботи адміністрації Байдена щодо відновлення американо-саудівських відносин та стане поворотним моментом для Байдена, який, як зазначається, одного разу запропонував зробити Саудівську Аравію "вигнанцем" і різко критикував репутацію Саудівської Аравії в галузі прав людини, її війну в Ємені та роль її уряду у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

Раніше повідомлялося, що   Байден і принц планували зустрітися наприкінці червня в рамках ширшого саміту Ради співпраці країн Перської затоки, на якому головує Саудівська Аравія.

Очікується, що Байден поїде наприкінці цього місяця до Німеччини та Іспанії на саміти G7 та НАТО відповідно. Посадовці визначили, що дві окремі поїздки – одна до Європи та одна на Близький Схід – дадуть більше часу для планування.

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Що передувало: Країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в РФ: до 648 тис барелів на добу у липні та до 648 тис барелів на добу в серпні.

Нагадаємо:

  • Нафта впала нижче 113 дол за барель після максимуму у понад 120 доларів на інформації про готовність Саудівської Аравії наростити поставки на ринок.
  • Зараз основним чинником є сигнал з боку Саудівської Аравії до збільшення видобутку нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій. Зростають ознаки того, що напружені відносини між Саудівською Аравією, найбільшим світовим експортером нафти, і США, покращуються.

Теми: СШАСаудівська Аравіянафта
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