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Російські шпигуни можуть прослуховувати урядовий квартал в Німеччині — німецька міністерка

Неділя, 5 червня 2022, 04:40
Російські шпигуни можуть прослуховувати урядовий квартал в Німеччині — німецька міністерка
ФОТО: GETTY

Розмови в урядовому кварталі в Берліні, які ведуться за допомогою звичайних телекомунікаційних мереж, не захищені від прослуховування російськими шпигунами.

Джерело: міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, що дала оцінку діяльності російських розвідслужб у Німеччині і яку цитує DW

Деталі: Як зазначається, Федеральне відомство з охорони конституції звертає увагу політиків і держслужбовців на те, що "особливо в таких чутливих місцях, як урядовий квартал у Берліні, ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і не повинні недооцінювати".

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Фезер сказала, що "слід припустити, що іноземні спецслужби "докладають значних зусиль для перехоплення та прослуховування телекомунікаційних з'єднань". Вона звинуватила Москву у  гібридній війні і додала, що її відомство стоїть на сторожі "безпеки та миру в Німеччині", охороняючи їх від "російського шпигунства, від спроб впливу, від брехні та військової пропаганди".

Як писало видання Bild, на даху посольства РФ у ФРН встановлено широкосмугову дипольну антену, яка може використовуватися для збору розвідінформації. За нею вже кілька років триває спостереження. Члени Бундестагу з комітетів, які стосуються безпеки, у зв'язку з цим змінили бюро в парламенті і перемістилися в іншу будівлю.

Експерт Християнсько-демократичного союзу з внутрішніх справ Штефан Хек зажадав від російської дипмісії прибрати антену, додавши, що вона "загрожує нашій безпеці та є провокацією". Реакціїя російської дипмісії поки що не було.

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Нагадаємо: 4 квітня уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів.

Теми: Німеччина
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