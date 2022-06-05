Біля Швеції стартують масштабні морські навчання НАТО
Неділя, 5 червня 2022, 06:50
5 червня біля берегів Швеції стартують щорічні військово-морські навчання НАТО Baltops.
Джерело: НАТО
Деталі: Навчання триватимуть до 17 червня.
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Як зазначається, залучені 14 країн НАТО, а також Швеція та Фінляндія. Участь беруть понад 7000 моряків, льотчиків та морських піхотинців, 75 літаків та 45 кораблів.
Навчання проводяться з 1972 року і будуть присвячені 500-річчю Королівського військово-морського флоту Швеції.