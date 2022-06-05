Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По Краматорську був авіаудар, пошкоджено підприємства

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 07:07

У ніч на 5 червня російські війська вдарили по Краматорську ракетами з літака, є пошкодження на двох підприємствах.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова: "Нічний авіаракетний удар по Краматорську.

Реклама:

"Звільняють" нас від промисловості.

За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста".

Довідка: Краматорськ із 2014 року є адміністративним центром Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КраматорськДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Краматорськ
У Краматорську пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Краматорськ: історія іноземних волонтерів, що вижили після ракетної атаки на Ria Pizza
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: