По Краматорську був авіаудар, пошкоджено підприємства

У ніч на 5 червня російські війська вдарили по Краматорську ракетами з літака, є пошкодження на двох підприємствах.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова: "Нічний авіаракетний удар по Краматорську.

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"Звільняють" нас від промисловості.

За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста".

Довідка: Краматорськ із 2014 року є адміністративним центром Донецької області.