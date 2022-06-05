По Краматорську був авіаудар, пошкоджено підприємства
Неділя, 5 червня 2022, 07:07
У ніч на 5 червня російські війська вдарили по Краматорську ракетами з літака, є пошкодження на двох підприємствах.
Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко
Пряма мова: "Нічний авіаракетний удар по Краматорську.
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"Звільняють" нас від промисловості.
За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста".
Довідка: Краматорськ із 2014 року є адміністративним центром Донецької області.
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