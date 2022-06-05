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По Краматорську був авіаудар, пошкоджено підприємства

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 07:07

У ніч на 5 червня російські війська вдарили по Краматорську ракетами з літака, є пошкодження на двох підприємствах.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова: "Нічний авіаракетний удар по Краматорську.

"Звільняють" нас від промисловості.

За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста".

Довідка: Краматорськ із 2014 року є адміністративним центром Донецької області.

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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