Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зведення Генштабу: Росіяни перекидають техніку та озброєння на Бахмутський напрямок

Анастасія КалатурНеділя, 5 червня 2022, 07:15
Зведення Генштабу: Росіяни перекидають техніку та озброєння на Бахмутський напрямок
ФОТО: GETTY

Росіяни перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки на Бахмутський напрямок, аби доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза  ударів з Білорусі. До 11 червня продовжили перевірку готовності підрозділів ЗС Білорусі.

Реклама:

На Сіверському напрямку агресор обстріляв з артилерії   об’єкти інфраструктури у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівська області.

Для уточнення розташування наших позицій ворог провів повітряну розвідку БпЛА у Сумській та Чернігівській областях.

На Харківському напрямку вороги зосереджують  основні зусилля на утриманні   позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу  Харкова.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку ворог перегрупував війська. Визначені підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосередив на наступі для оточення наших військ у районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурм у   Сєвєродонецьку, контролюють східну частину міста. Крім того, для захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступу наших військ, противник замінував узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".

Теми: війнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна
ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна
По Краматорську був авіаудар, пошкоджено підприємства
У Києві прогриміли вибухи: росіяни били по об’єктах "Укрзалізниці"
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: