Зведення Генштабу: Росіяни перекидають техніку та озброєння на Бахмутський напрямок

Росіяни перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки на Бахмутський напрямок, аби доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ударів з Білорусі. До 11 червня продовжили перевірку готовності підрозділів ЗС Білорусі.

На Сіверському напрямку агресор обстріляв з артилерії об’єкти інфраструктури у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівська області.

Для уточнення розташування наших позицій ворог провів повітряну розвідку БпЛА у Сумській та Чернігівській областях.

На Харківському напрямку вороги зосереджують основні зусилля на утриманні позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу Харкова.

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку ворог перегрупував війська. Визначені підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосередив на наступі для оточення наших військ у районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурм у Сєвєродонецьку, контролюють східну частину міста. Крім того, для захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступу наших військ, противник замінував узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".