Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралія заявила, що китайський винищувач перехоплював її спостережний літак

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 07:33

Китайський винищувач небезпечно перехопив австралійський військовий літак спостереження у районі Південно-Китайського моря в кінці травня.

Джерело: Міністерство оборони Австралії, "Reuters"

Деталі: Міноборони Австралії 5 червня повідомило, що 26 травня літак морського спостереження Королівських ВПС Австралії (RAAF) P-8 був перехоплений китайським винищувачем J-16 під час звичайної діяльності з морського спостереження в міжнародному повітряному просторі в регіоні Південно-Китайського моря.

Перехоплення призвело до небезпечного маневру, який створив загрозу безпеці літака P-8 та його екіпажу.

Уряд Австралії висловив свою стурбованість інцидентом уряду Китаю.

Дослівно :"Протягом десятиліть Міністерство оборони здійснює діяльність з морського спостереження в регіоні і робить це відповідно до міжнародного права, реалізуючи право на свободу навігації та польоту в міжнародних водах і повітряному просторі".

Деталі: Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що китайський реактивний літак пролетів дуже близько до австралійського літака і випустив "жмуток січки", який містив невеликі шматочки алюмінію, які потрапили у двигун патрульного літака.

ВІДЕО ДНЯ

"Цілком очевидно, що це дуже небезпечно", – сказав Марлес телебаченню ABC.

Цьому передувало: Австралія раніше приєдналася до США з заявою, що претензії Китаю щодо спірних островів у Південно-Китайському морі не відповідають міжнародному праву.

Відносини між Австралією та Китаєм, які є торговими партнерами, останнім часом були напружені через зростання китайського впливу в Тихому океані після того, як Китай домагався угоди щодо регіональної безпеки з тихоокеанськими острівними державами.

У травні корабель китайської розвідки було відстежено біля західного узбережжя Австралії в межах 50 морських миль від чутливого оборонного об’єкта, який використовується австралійськими, американськими та союзними підводними човнами.

У лютому Австралія заявила, що один із її морських патрульних літаків виявив лазер, спрямований на нього з корабля ВМС Народно-визвольної армії Китаю.

Теми: АвстраліяКитай
Головне сьогодні

Бойовики хочуть розстріляти трьох полонених іноземців

Сім'ї захисників Маріуполя просять "Червоний хрест" домагатися від РФ кращих умов

Путін погрожує бити ракетами "туди, куди ще не бив", через поставки зброї Україні

Експосол США вважає, що українці мають право стріляти по артилерії РФ на російській території

Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais

Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО стане проблемою для Росії - генерал США

Усі новини...
Австралія
Австралія відправить Україні додаткову партію бронетранспортерів
Австралія наклала санкції на Киву
Австралія запровадила нові санкції проти посадовців РФ і так званих "ЛДНР"
Останні новини
14:57
аудіоКолаборант у Генічеську хоче віджати АЗС і зливати пальне, але боїться за "бабло"
14:49
Чотири ракети РФ у неділю вдарили по ДВРЗ, але танків там немає - "Укрзалізниця"
14:47
На тлі санкцій британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами – FT
14:36
Футбольні чемпіонати в Україні можуть відновити вже у серпні
14:23
відео4-річна дівчинка заспівала "Ой у лузі червона калина" в гучномовець пожежного авто
14:21
Дві українки загинули у залізничній катастрофі в Німеччині
13:55
фото66 людей вмовили й таємно евакуювали з Лисичанська – ОДА
13:52
Угорщина наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію - Стефанчук
13:35
В Ірпені українцям, які втратили дім, роздаватимуть ковдри
13:30
Борги за кредитами на знищене під час війни майно спишуть: готується законопроєкт
Усі новини...