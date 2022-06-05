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Австралія заявила, що китайський винищувач перехоплював її спостережний літак

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 07:33

Китайський винищувач небезпечно перехопив австралійський військовий літак спостереження у районі Південно-Китайського моря в кінці травня.

Джерело: Міністерство оборони Австралії, "Reuters"

Деталі: Міноборони Австралії 5 червня повідомило, що 26 травня літак морського спостереження Королівських ВПС Австралії (RAAF) P-8 був перехоплений китайським винищувачем J-16 під час звичайної діяльності з морського спостереження в міжнародному повітряному просторі в регіоні Південно-Китайського моря.

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Перехоплення призвело до небезпечного маневру, який створив загрозу безпеці літака P-8 та його екіпажу.

Уряд Австралії висловив свою стурбованість інцидентом уряду Китаю.

Дослівно :"Протягом десятиліть Міністерство оборони здійснює діяльність з морського спостереження в регіоні і робить це відповідно до міжнародного права, реалізуючи право на свободу навігації та польоту в міжнародних водах і повітряному просторі".

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Деталі: Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що китайський реактивний літак пролетів дуже близько до австралійського літака і випустив "жмуток січки", який містив невеликі шматочки алюмінію, які потрапили у двигун патрульного літака.

"Цілком очевидно, що це дуже небезпечно", – сказав Марлес телебаченню ABC.

Цьому передувало: Австралія раніше приєдналася до США з заявою, що претензії Китаю щодо спірних островів у Південно-Китайському морі не відповідають міжнародному праву.

Відносини між Австралією та Китаєм, які є торговими партнерами, останнім часом були напружені через зростання китайського впливу в Тихому океані після того, як Китай домагався угоди щодо регіональної безпеки з тихоокеанськими острівними державами.

У травні корабель китайської розвідки було відстежено біля західного узбережжя Австралії в межах 50 морських миль від чутливого оборонного об’єкта, який використовується австралійськими, американськими та союзними підводними човнами.

У лютому Австралія заявила, що один із її морських патрульних літаків виявив лазер, спрямований на нього з корабля ВМС Народно-визвольної армії Китаю.

Теми: АвстраліяКитай
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