Банкова відповіла на заяви з Угорщини про "психічну хворобу" Зеленського

В Офісі президента відреагували на образи спікера парламенту Угорщини Ласло Кевер на адресу Володимира Зеленського і згадали про Корюківську трагедію.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці заступника глави ОП Андрія Сибіги, пише "Європейська правда".

"Народ завжди мудрий і знає віками як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання "недополітиків" на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини:

He who is guilty is the one that has much to say

Осла взнаєш по вухах, а дурня — по балачках

У короткого розуму язик довгий

Зазвичай такі загострення відбуваються у певні періоди року", - написав Сибіга.

Він також зазначив, що хотів би почути оцінку Ласло Кевера про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей в чернігівському селі Корюківка.

"З іншого боку епохальні події далеко не регіонального характеру напевно теж є достатнім тригером для такої порослі "політиків", а ще якщо відгукується зсередини фашистське ДНК", - написав Сибіга.

"Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатись нашою державою, а такі "персони" залишаться на смітнику історії. В цьому сумнівів не маю - хіба що згадають як непорозуміння, яке "підгавкувало" на президента України, президента країни героїв, сміливих та вільних людей", - додав він.

Сибіга додав до допису лінк на сторінку у Вікіпедії про Корюківську трагедію.

Корюківська трагедія — масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області), здійснене 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.

Масштаби трагедії — виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 — чеське Лідице, у 12 — французький Орадур.

Масове вбивство мирних мешканців було каральною операцією угорських підрозділів у відповідь на дії радянських партизанів, очолюваних офіцером НКВС СРСР Олексієм Федоровим. Особливого трагізму цій події додає той факт, що партизанська група військ Федорова переважала карателів за кількістю вояків майже у 10 разів, але партизани нічого не зробили для порятунку мешканців Корюківки.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.