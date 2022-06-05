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Українські бійці за добу знищили близько 100 ворогів, 5 танків і 13 ББМ

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 09:06

За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України 

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31150 (+100) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 1381 (+5) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 3392 (+13) од,
  • артилерійських систем  – 686 (+6) од,
  • РСЗВ   - 207 (+0) од,
  • засоби ППО   - 95 (+0) од,
  • літаків  – 210 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),
  • крилаті ракети - 122 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+1).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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