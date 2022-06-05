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Регіони: росіяни обстрілюють Донеччину та Луганщину з вертольотів та РСЗВ, є загиблі

Роман ПетренкоНеділя, 5 червня 2022, 09:32

За добу 4 червня російські війська влучили у громади Миколаївської та Харківської областей, а також обстрілювали вертольотами, мінометами та РСЗВ Донбас.

Джерело: звіти регіонів

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.

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Київська: ніч пройшла спокійно. Зранку силами ППО збита ракета над Обухівським районом. Жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється. В Києві зранку — вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Станом на 8.00 жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Працюють відповідні служби.

На Дніпропетровщині практично всю ніч — повітряні тривоги. Артилерійський обстріл Зеленодольськоі громади. Поцілили по двом селам. Є руйнування житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Харківщина: Харків - ніч з тривогами, але без обстрілів. Вночі обстрілів зазнали Близнюки.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

У м. Чугуїв поранення отримала 1 особа. В селах Коробочкіне та Чкаловське — двоє поранених. Ще двоє — в смт Малинівка.

Луганщина: ситуація в області залишається вкрай важкою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Авіаційні удари вертольотами Ка-52 нанесені в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 — по Устинівці. Ракетного удару із комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську.

Значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську — п’ять, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції. У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху на території об’єднання "Азот".

Одна людина загинула, двоє поранених цивільних.

Донеччина: ситуація стабільно складна.

Протягом доби – 15 обстрілів, застосовувалася стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Смерч", "Точка У", РСЗВ "Град"; два авіаудари.

Обстріляні Бахмут, Авдіївка, с. Новоселівка 1, с. Первомайське, Святогірськ, смт. Гостре, с. Нетайлове, с. Первомайське, Константинівка, с. Хрестище, с. Времівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка.

Пошкоджено 9 житлових будинків (у т.ч. 2 багатоповерхівки), корпуси дитячого табору, приміщення комунального та промислового підприємства.

Загинуло 8 цивільних осіб, 11 — поранено.

Миколаївщина: вчора у другій половині дня — обстріли будівлі с. Стара Богданівка Радсадівської громади. Постражлалих немає.

Сьогодні з 4.50 год. внаслідок обстрілів міста Очакова є поранені, пошкодження будинків, в деяких районах міста відсутнє світло.

Баштанський район: тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина: окупаційна влада відкрила у Херсоні філію "Єдиної Росії", де збирають дані жителів міста та проводять свої наради, відсутній мобільний та Інтернет-зв'язок.

Стабільно критична ситуація у Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській, Високопільській громадах. В цілому на території Бериславського району йдуть важкі бої, знищено багато будинків, доріг, мостів. Також окупанти продовжують блокувати рух між окупованими селами.

Теми: ДонбасвійнаРосіяобстріл
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