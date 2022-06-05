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Росіяни намагаються втримати позиції і наступати на Харківщині – Синєгубов

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 11:36

На Харківському напрямку російські війська намагаються втримати раніше захоплені території, безуспішно роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля. 

Джерело: голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов

Деталі: Протягом минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківщини.

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Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. 

З важкої зброї обстріляно Дергачі та навколишні села. Постраждалих немає.

Також ворог обстріляв населені пункти Чугуївського району. В м. Чугуїв поранення отримав чоловік 52 років. У селах Коробочкіне та Чкаловське 2 поранених. Ще 2 поранених в смт Малинівка. В місті Балаклія Ізюмського району поранення отримала літня жінка.

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Пряма мова: "На території Харківщини тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції наших захисників та втримати раніше захоплені території. 

У районі Черкаських Тишків росіяни застосували фосфорні боєприпаси.

У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля. Наші збройні Сили тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат".

Теми: Харківська областьвійна
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