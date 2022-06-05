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Експосол США вважає, що українці мають право стріляти по артилерії РФ на російській території

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 11:44
Вільям Тейлор. фото Укрінформу

Російська артилерія, яка веде вогонь по українських позиціях з території РФ, є цілком виправданим об’єктом для ураження, вважає експосол США в Україні.

Джерело: експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, – це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані – в Україні або Росії".

Деталі: На переконання Тейлора, в такій ситуації російська артилерія, що стріляє з території РФ, буде цілком виправданими цілями для ураження.

Дипломат погодився, що Україна потребує більше військової допомоги. При цьому, за його словами, ключове значення має терміновість поставок: чим швидше, тим краще.

Тейлор нагадав, що Росія також має великий арсенал зброї, яким завдає значних ударів по українських позиціях. Тож системи HIMARS та MLRS забезпечать ЗСУ додаткову відстань, щоби не бути ураженими ворожим вогнем.

Пряма мова: "Сполучені Штати мають робити більше, надавати додаткову індивідуальну зброю, взагалі більше видів зброї. Системи HIMARS та MLRS – це гарний хід, добре, що адміністрація прийняла таке рішення. Зараз вони можуть розширити це й надіслати більше боєприпасів, ракет для цих пускових установок, це важливо.

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Сполучені Штати мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо".

Теми: війнаСШАРосія
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