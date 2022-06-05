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МЗС звернулося до спікера парламенту Угорщини по довідку про його психічне здоров'я

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 13:04
Будівля МЗС України, фото міністерства

Міністерство закордонних справ України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, пише "Європейська правда".

У МЗС зазначили, що подальша оцінка слів Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці.

"А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

В Офісі президента відреагували на образи Кевера приказками і згадали про Корюківську трагедію.

Теми: МЗСУгорщинаЗеленськийміжнародні відносини
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