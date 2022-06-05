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У Нігерії розстріляли 50 людей у церкві під час богослужіння – ЗМІ 

Денис КарловськийНеділя, 5 червня 2022, 18:19
скриншот з відеозапису наслідків нападу, яке поширюють у місцевих whatsapp чатах

У штаті Ондо в Ніґерії озброєні незнайомці ввірвались до місцевої католицької церкви, влаштувавши стрілянину й убивши щонайменше 50 людей.

Джерело: BBC, Reuters, Associated Press

Деталі: Губернатор штату Ондо Аракунрін Акередолу повідомив, що озброєні нападники ввірвались до католицької церкви святого Франциска Ксав’єра в містечку Ово. Там відбувалась літургія, приурочена до свята П’ятидесятниці.

Очевидці повідомили, що нападники підірвали вибухівку, стріляли в натовп навмання, а потім викрали священика й ще кількох прихожан.

Поліція та місцева влада не можуть надати точні дані щодо загиблих і поранених внаслідок нападу. Однак Reuters, посилаючись на слова лікаря в містечку Ово, твердить, що відомо про загибель щонайменше кількох людей.

Місцевий чиновник сказав кореспондентам AP, що в церкві порахували щонайменше 50 загиблих, серед яких і діти. 

Журналісти повідомляють, що викрадення людей та збройні напади переважно трапляються на північному заході країни, але штат Ондо знаходиться на південно-західному узбережжі країни.

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Жодна з політичних і збройних груп у країні не взяли відповідальність за цей напад.

Теми: Африкатерактцеркварелігія
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