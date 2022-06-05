У Нігерії розстріляли 50 людей у церкві під час богослужіння – ЗМІ
У штаті Ондо в Ніґерії озброєні незнайомці ввірвались до місцевої католицької церкви, влаштувавши стрілянину й убивши щонайменше 50 людей.
Джерело: BBC, Reuters, Associated Press
Деталі: Губернатор штату Ондо Аракунрін Акередолу повідомив, що озброєні нападники ввірвались до католицької церкви святого Франциска Ксав’єра в містечку Ово. Там відбувалась літургія, приурочена до свята П’ятидесятниці.
Очевидці повідомили, що нападники підірвали вибухівку, стріляли в натовп навмання, а потім викрали священика й ще кількох прихожан.
Поліція та місцева влада не можуть надати точні дані щодо загиблих і поранених внаслідок нападу. Однак Reuters, посилаючись на слова лікаря в містечку Ово, твердить, що відомо про загибель щонайменше кількох людей.
Місцевий чиновник сказав кореспондентам AP, що в церкві порахували щонайменше 50 загиблих, серед яких і діти.
Журналісти повідомляють, що викрадення людей та збройні напади переважно трапляються на північному заході країни, але штат Ондо знаходиться на південно-західному узбережжі країни.
Жодна з політичних і збройних груп у країні не взяли відповідальність за цей напад.