На Харківщині росіяни обороняються, на Донеччині намагаються наступати – зведення Генштабу

На Харківському напрямку росіяни ведуть активну оборону й обстрілюють цивільну інфраструктуру, а на Слов’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках намагаються наступати.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від міста Харкова. З метою підвищення стійкості оборони проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів до них.

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Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські, мінометні обстріли позицій українських підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Руські та Черкаські Тишки, Старий Салтів. Завдав ракетних ударів в районі населеного пункту Коротич.

На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне.

Окупанти безуспішно намагались вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ, має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають.

На Сєверодонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли районів населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового.

Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Успенівка, Оріхів та Кам’янське. Завдавав ударів з літаків оперативно-тактичної та армійської авіації поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях. Продовжує застосування засобів радіоелектронної боротьби для створення умов, що унеможливлюють використання БпЛА підрозділами українських військ.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції українських військ, намагалися вести контрбатарейну боротьбу. Вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Противник застосував артилерію в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке і Токареве.

Російські окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.